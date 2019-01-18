У Путина отреагировали на заявление ИГИЛ по взрыву в Магнитогорске

В России опровергли информацию о связях ИГИЛ со взрывами в Магнитогорске 31 декабря и 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, на данный момент одной из вероятных причин ЧП считается версия взрыва бытового газа.

"Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", в России прогремел мощный взрыв на химзаводе. ЧП произошло в Ленинградской области, в Кингисеппе, на химзаводе "Полипласт".