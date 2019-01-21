Давно колония: в России дерзко высказались о независимости Беларуси

Беларусь уже давно нельзя считать независимым государством, поскольку фактически она является колонией РФ с особым статусом.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал экс-депутат Госдумы РФ, российский политик Константин Боровой.

"Беларусь уже давно не независимое государство: экономически, политически, в военном отношении, это просто часть территории России – колония. Сейчас белорусский президент – это губернатор с особым статусом. Он имеет право расходовать бюджет так, как ему вздумается, никакие контрольные комиссии не наблюдают за этим процессом. Он может делать все, что угодно", - пояснил он.

По мнению политика, Беларусь перестала быть независимым государством в тот момент, когда Лукашенко отменил выборы.

"В форме авторитарного государства – это связанные вещи. Но Беларусь не независимое государство", - отметил эксперт.

Все игры Минска с ЕС, отметил Боровой. очевидно, выводят на вопрос о диссидентах, о политической оппозиции, об отсутствии действующих демократических институтов в Беларуси.

"Очень противоречивая ситуация, любые его попытки начать заигрывать с Западом сразу вызывают некий политический процесс, проявляется оппозиция, начинаются разговоры о возможности использования Лукашенко в качестве лидера оппозиции, которая будет противостоять авторитарной России. Вот он и балансирует", - добавил политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко сделал громкое заявление про общую с Россией валюту.