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В Москве найден мертвым топ-чиновник Путина, боровшийся с коррупцией

воскресенье, 27 января 2019, 11:18

В России на 55-м году жизни скончался Министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе мэра Москвы агентству заявили, что предварительной причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Чиновник скончался в ночь на 27 января.

Владимир Черников начал работать в правительстве Москвы с 2000 года. До этого он занимался бизнесом, а также вел собственную телепрограмму на российском ТВ.

В мэрии Москвы он последовательно возглавлял департаменты средств массовой информации и рекламы (с 2010 года), национальной политики и туризма (с 2015 года) и региональной безопасности (с 2016 года). Среди прочего Владимир Черников занимался согласованием уличных акций в Москве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России внезапно умер популярный актер.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия

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