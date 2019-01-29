В России умер один из организаторов путча за сохранение СССР

В пятницу, 25 января, в Екатеринбурге (Россия) на 93-м году жизни умер член Государственного комитета по чрезвычайному положению Александр Тизяков, который был одним из организаторов путча за сохранение СССР.

Об этом сообщила пресс-служба Машиностроительного завода им. Калинина в Екатеринбурге, где он работал до распада СССР.

Отметим, что 19 августа 1991 года в Советском Союзе произошла неудачная попытка госпереворота. Члены ГКЧП отстранили на то время президента СССР Михаила Горбачева от власти, ввели чрезвычайное положение. Однако на фоне массовых волнений последний вскоре вернулся из Крыма в Москву, а путчистов арестовали.

Во время Августовского путча в 1991 году Тизяков был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.

На заводе Тизяков работал над производством зенитно-ракетных комплексов, в том числе С-300В.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась карикатура, высмеивающая Путина и годовщину путча в СССР.