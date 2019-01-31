Так себе шутка: в сети не оценили скрытые угрозы Путина для ПЦУ

Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время мероприятия по случаю десятилетия интронизации главы РПЦ Кирилла.

"Власти России считают недопустимым вмешательство в церковные дела, тем более в соседней стране. Но мы оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека и на свободу вероисповедания", - цитирует слова российского гаранта журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, публикуя соответствующее видео.

Путин: Власти России считают недопустимым вмешательство в церковные дела, тем более в соседней стране. Но мы оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека и на свободу вероисповедания pic.twitter.com/agdPTY3Kwa 31 января 2019 г.

В сети тут же стали комментировать услышанное.

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