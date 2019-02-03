Опубликованы фото рекордной партии кокаина, с которой задержали российских моряков

Полиция Кабо-Верде опубликовала фото партии кокаина, с которой были задержаны 11 российских моряков.

Соответствующие фотографии опубликованы на сайте местной полиции.

По информации местных СМИ, это крупнейшая конфискация наркотиков в истории Кабо-Верде. По данным разных источников, от семи до 10 тонн расфасованного кокаина находились в контейнерах, обнаруженных в трюме судна.

Как отмечается, корабль с российскими моряками направлялся в Марокко из Южной Америки.

Напомним, в соцсетях шутят над инцидентом и вспоминают прошлогодний скандал с перевозкой кокаина по российским дипломатическим каналам.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2018 года, в порту города Гент (Бельгия) полиция обнаружила три контейнера с двумя тоннами кокаина, упакованного в брикеты с логотипом "Единой России".