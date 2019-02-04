Смертельный пожар в "звездном" доме в Москве: появились новые данные о жертвах

В результате масштабного пожара в жилом доме в центре Москвы погибли восемь человек.

Об этом сообщает RT на русском в Telegram.

"СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в жилом доме в центре Москвы, двое из них дети", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на понедельник, 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. Кроме того, удалось эвакуировать 42 человека. Изначально сообщалось о четырех погибших.

Отметим, что квартиры в этом доме есть у художника Никаса Сафронова, дирижера Юрия Башмета и актрисы Ингеборги Дапкунайте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России вспыхнул новый масштабный пожар в торговом центре.