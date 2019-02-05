Россиян арестовали за издевательство над ребенком: их видео шокировало сеть

Пару из России задержали в Малайзии, потому что они жонглировали ребенком на улице на глазах у прохожих.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Уточняется, что полиция посчитала, что действия родителей создают опасность для жизни ребенка и им грозит до 10 лет.

Предположительно, Михаила и Екатерину обвиняют в нарушении местного закона о негуманном обращении с детьми. В ближайшее время решение по делу должен принять прокурор. Вероятнее всего, пару депортируют из страны. Позже пару отпустили из полиции.

Известно, что пара много путешествует по Азии, занимается творчеством. Он — веган и музыкант. Она — художник.

При этом, в эфире росТВ о событии рассказывают буднично, отмечая, что "может то, что возмутило азиатских прохожих, в России для многих вовсе не шок".

Как сообщал "Апостроф", в России бабушка с дедушкой сожгли в печи младенца.