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Тушенка за "Слава Украине": журналист рассказал, как США будут спасать Россию после Путина

четверг, 07 февраля 2019, 11:16

Известный российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что через 20 лет США будут поставлять в РФ гуманитарную помощь в сопровождении танков "Абрамс".

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы". Фрагментом своего спича Бабченко поделился в Facebook.

"Не будет никакой оккупации, бог с вами, кому вы нужны. Будут гуманитарные конвои, которые в Сомали. Вот вы будете жарить собачатину в бочках, а добрые американцы сделают рукой вот так и скажут: "Опять?". И в четвертый раз повезут вам гуманитарную помощь и "ножки Буша". А для того, чтобы ваши соотечественники не сожрали их по дороге, придется гуманитарный конвой охранять "Абрамсами". И вот где-то на третьем танке будет сидеть один старый, усталый военкор. И за "Слава Украине" раздавать американскую тушенку", - ответил он на вопрос журналиста Алексея Голубева об оккупации РФ войсками НАТО.

Бабченко также отметил, что Путин "еще лет 20 на троне просидит спокойно".

"А вот потом… когда в России запретят секс, когда туалетная бумага пойдет на колбасу, а попу в России будут вытирать газетой "Правда", вот тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Где-то в этом районе мы и увидимся с вами на Тверской", - добавил он.

Заявление Бабченко было воспринято комментаторами "на ура".

Как сообщал "Апостроф", ранее социологи установили, что россияне мрачно оценивают свое будущее.

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