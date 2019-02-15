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Народная любовь: в России на улице избили мэра города

пятница, 15 февраля 2019, 14:16

В российском Иваново неизвестный избил битой мэра города Владимира Шарыпова.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что 14 февраля около 22:00 мэр подходил к своему дому, когда на него напал неизвестный с битой и попытался избить.

"В результате потерпевший получил ушибы, не опасные для жизни", - отметили в пресс-службе ГУМВД по региону.

По информации местных СМИ, Шарыпов отбился от нападавшего и даже пытался его задержать, однако тому удалось скрыться.

После инцидента ивановского мэра госпитализировали и сейчас он находится в больнице с травмами, не представляющими угрозу жизни.

По факту случившегося полиция России уже возбудила уголовное дело за хулиганство. Злоумышленника объявили в розыск.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России избили детского тренера из-за необычной причины.

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