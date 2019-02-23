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Российским полицейским на 23 февраля сделали "горячий" подарок: сети позабавило пикантное видео

суббота, 23 февраля 2019, 12:04

В российском Улан-Удэ полицейских поздравили с праздником 23 февраля танцем в исполнении стриптизерши.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе Mash.

"Пока вы утопаете в бесконечном потоке носков и пены для бритья, парни (и что самое странное дамы) из бурятской полиции получают реальные подарки. Элегантный танец для элегантных людей", - сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служб МВД РФ рассказали, что по инциденту назначена служебная проверка, в ходе которой установят людей, нарушивших "служебную дисциплину и нормы профессиональной этики".

По ее итогам виновных привлекут "к строгой дисциплинарной ответственности".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети оценили фото концерта в Донецке к 23 февраля.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия

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