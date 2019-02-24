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Российский истребитель устроил ЧП над Балтийским морем: что известно

воскресенье, 24 февраля 2019, 20:03

Российский истребитель Су-27 устроил опасный инцидент, приблизившись вплотную к самолету Швеции.

Об этом сообщает The Local.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал неправильно и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", - сказала представитель пресс-службы МИД Швеции Диана Кудхайб.

Отмечается, что инцидент произошел в минувший вторник, когда шведский самолет наблюдения находился с обычной миссией над Балтийским морем.

Так, шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтиуй, когда российский истребитель Су-27 вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России разбился военный истребитель. Какая именно неисправность была выявлена, не уточняется.

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