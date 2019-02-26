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Российский наемник после возвращения из Сирии открыл в квартире стрельбу из автомата: видео

вторник, 26 февраля 2019, 15:43

В российском городе Сим Челябинской области вернувшийся из Сирии военнослужащий устроил из окна многоквартирного дома стрельбу из автоматического оружия.

Об этом сообщает Znak.com.

По данным источника, пьяный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия, стоя на балконе третьего этажа дома на улице Володарского. Перепуганные звуками прохожие и жители соседних домов вызвали полицию, мужчину задержали. Он оказался действующим военнослужащим, поэтому все материалы передали военным следователям.

По предварительным данным, оружие, из которого стрелял мужчина, охолощенное - не пригодное для производства боевых выстрелов.

По данным местных СМИ, стрелявший при этом кричал, что он вернулся из Сирии. Мужчина, по некоторым данным, служит в Росгвардии. Проверку проводит военный следственный отдел СК России.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о серьезном ЧП в Сирии с группой российских военных.

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