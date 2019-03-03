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Сети взорвались из-за орудия пыток бандеровцев в супермаркете Москвы: видео

воскресенье, 03 марта 2019, 23:51

В Москве в одном из супермаркетов в продаже обнаружили разделочные доски украинского производства, сделанные на проспекте Степана Бандеры.

Соответствующий ролик опубликован в Twitter UA_NATO_USA_ליִשְׂרָל.

На видео один из покупателей возмущается происхождением товара, и требует от персонала магазина "привести его в порядок". При этом он сравнивает идеолога украинского национализма с Адольфом Гитлером.

"Ха... Рашист прозрел в супермаркете мацквы, когда увидел разделочную доску с названием проспекта Степана Бандеры (Киев). Скоро по всей расее такие разделочные будут для рашистов", - сказано в сообщении.


В свою очередь комментаторы высмеяли возмущения россиянина и принялись шутить о "символизме" не понравившегося ему товара.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кремль ТВ с воплями сцепились из-за бандеровцев.

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