В России спортсмены сломали стол, набросившись на Путина: видео

Российские спортсмены, делая "селфи" фото с президентом РФ Владимиром Путиным, сломали стол.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

"Накал Универсиады: делая селфи с Путиным, российские спортсмены сломали стол", – говорится в подписи к видео.

Многие пользователи, комментируя запись, шутят о том, что лучше бы спортсмены "сломали Путина".

"Даже тут от Путина один ущерб", "Господи, что за честь сфотографироваться с этим ужасным во всех отношениях человеком. Я понимаю с Жоресом Алферовым сфотографироваться. А с этим", – пишут также в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время тренировки по дзюдо с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент России Владимир Путин повредил себе палец.