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Путина подловили на циничной лжи: о чем соврал глава Кремля

среда, 06 марта 2019, 18:19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что террористических преступлений в стране в последние годы стало в 10 раз меньше, однако это противоречит данным официальной статистике.

Об этом пишет "Медуза".

"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается, директор [ФСБ] наверняка скажет об этом в своем выступлении. В целом за десять лет этот показатель сократился многократно - с 997 до девяти в прошлом году. При этом, обращаю внимание, остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года", _ сказал он Путин на коллегии ФСБ в среду, 6 марта.

Отмечается, что слова Путина прямо противоречат статистике Генпрокуратуры РФ. Например, только в 2018 году количество террористических преступлений составило 1679.

"Статистика показывает, что, вопреки словам Путина, количество зарегистрированных преступлений террористической направленности росло до 2016 года и лишь после этого стало незначительно сокращаться", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе рассказали о проблемах с головой у Путина.

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