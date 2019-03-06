Путина подловили на циничной лжи: о чем соврал глава Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что террористических преступлений в стране в последние годы стало в 10 раз меньше, однако это противоречит данным официальной статистике.

Об этом пишет "Медуза".

"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается, директор [ФСБ] наверняка скажет об этом в своем выступлении. В целом за десять лет этот показатель сократился многократно - с 997 до девяти в прошлом году. При этом, обращаю внимание, остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года", _ сказал он Путин на коллегии ФСБ в среду, 6 марта.

Отмечается, что слова Путина прямо противоречат статистике Генпрокуратуры РФ. Например, только в 2018 году количество террористических преступлений составило 1679.

"Статистика показывает, что, вопреки словам Путина, количество зарегистрированных преступлений террористической направленности росло до 2016 года и лишь после этого стало незначительно сокращаться", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе рассказали о проблемах с головой у Путина.