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В России разгорелся скандал вокруг эксклюзивных наушников Тимати

четверг, 21 марта 2019, 20:28

Лейбл российского хип-хоп исполнителя Тимати, который анонсировал выпуск беспроводных наушников, уличили в копировании китайского аналога.

Об этом пишут российские СМИ.

Лейбл BlackStar 20 марта презентовал беспроводные наушники BlackStar Click N Play. Тимати позиционирует их в качестве собственного продукта компании, однако оказалось, что точно такие же наушники уже давно продаются на китайских торговых площадках.

"Наша компания самостоятельно разработала и создала этот продукт. Представляю вам наушники BlackStar Click N Play", - заявил Тимати.

В то же время пользователи сети обнаружили в AliExpress аналогичные наушники, которые при этом дешевле в несколько раз.

"Это наушники компании XLSTO, стоимость которых в три раза дешевле стоимости копии от BlackStar: 2200 рублей против 6999 рублей. Самостоятельная разработка продукта в данном случае касается лишь внедрением стандарта USB Type-C. Есть и дешевле варианты: например за 1893 рубля от компании DOOLNNG, правда по скидке - исходная цена не превышает 4800 рублей", - пишут журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве хулиганы устроили налет на магазин Тимати.

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