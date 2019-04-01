В России устроили акцию с телом мертвой бизнесвумен: фото и видео

Утром в субботу, 30 марта, к администрации российской Рязани привезли кортеж с телом местной предпринимательницы Ирины Фокиной, умершей накануне. Таким образом родственники погибшей решили выразить протест действиям местных властей против малого бизнеса.

Об этом сообщил tjournal.ru.

Муж и близкие бизнесвумен сообщили прессе, что считают виновными в ее смерти чиновников, якобы они в содействии с правоохранителями и местными судами довели женщину до сердечного приступа. Так, незадолго до смерти предпринимательнице предъявили несколько исков о незаконной деятельности.

"Пусть это будет на их совести. Они и угробили мою жену. Мы занимались маршрутными перевозками. Они нас гнобят уже целый год. На нервной почве она умерла. Она очень переживала: и надзорные органы, и суды. Сегодня день похорон, отсюда едем хоронить жену", - сообщил супруг погибшей Виктор Фокин.

Также ситуацию прокомментировали работники Фокиной. Они стали на сторону супруга, присоединились к акции и заявили, что женщина подверглась "травле со стороны транспортного надзора", поскольку все документы на работу были оформлены в соответствии с российским законодательством. По их словам, женщина "полтора года жила в стрессовом состоянии".

В ответ на акцию в администрации Рязани пообещали оказать семье Фокиной "всю необходимую помощь" и выразили соболезнования. Источники среди местных чиновников сообщили прессе, что женщина была лишена лицензии на перевозки полтора года назад, однако продолжила работать, вследствие чего против нее и был оформлен иск в суд. В последние месяцы сотрудники транспортного надзора начали снимать ее машины с маршрутов.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля в Германии опубликовали видео с места крушения самолета, в котором погибла одна из самых богатых женщин России Наталья Филева. Погибшая была одной из самых богатых россиянок и владела частью активов в авиакомпании S7 Group. В прошлом году ее состояние оценивалось Forbes в 600 миллионов долларов.