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Названы место прощания и похорон Георгия Данелии

четверг, 04 апреля 2019, 22:33

Жена российского и советского режиссера грузинского происхождения Георгия Данелия, выбрала место похорон мужа.

Об сообщают росСМИ.

Галина Юркова-Данелия планирует похоронить супруга на Новодевичьем кладбище в Москве (Россия). Прощание с режиссером состоится в Доме кино в столице РФ 9 апреля.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву.

Он снял такие культовые советские фильмы: "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Паспорт", "Кин-Дза-Дза" и многие другие. Также Данелия в соавторстве написал сценарий к комедии "Джентльмены удачи".

Напомним, Георгий Данелия скончался 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет.

Как сообщал "Апостроф", Данелия был госпитализирован в конце февраля с пневмонией, после введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В последние несколько дней режиссер чувствовал себя плохо, развились острая сердечная и дыхательная недостаточность.

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