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Стало известно о новых "достижениях" российского генерала, руководившего захватом Крыма

пятница, 12 апреля 2019, 13:00

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который, скорее всего, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российских военных в Сирии.

Об этом сообщают росСМИ.

При этом, на данный момент, Министерство обороны официально не прокомментировало информацию.

Уточняется, что Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля. На этом посту он заменил генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой российских войск в Сирии дольше всех, более года.

При этом, среди "достижений" новоназначенного генерала СМИ называют его опыт по захвату Крыма и в Чечне.

Добавим, что генерал должен был приступить к выполнению своих обязанностей в Сирии еще в сентябре 2017 года, но накануне попал в ДТП. У него тогда диагностировали травмы головы и повреждение позвоночника. В связи с этим ему потребовалась длительная реабилитация.

Как сообщал "Апостроф", ранее политолог Дмитрий Орешкин объяснил, с чем связаны чистки силовиков в России.

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