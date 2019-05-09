Парад уже не торт: в сети показали глумление над ветеранами в ДНР

В сети рассказали как оккупанты Донбасса глумятся над ветеранами Второй мировой войны.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Макеевские ДНРовцы грустят, что "парад уже не тот" без Гиви и Моторолы. То есть, ходят уже не ветеранов чтить, а на боевиков посмотреть. Представляю, как реальным ветеранам обидно такое читать. Открыто над ними глумятся", - написал он и опубликовал скриншот-доказательство.

В сети прокомментировали высказывание оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая на оккупированном российскими боевиками Донбассе также прошли показательные парады в честь Дня Победы.

Напомним, во время празднования Дня победы в Москве на Красной площади один из ветеранов при встрече с президентом России Владимиром Путиным неожиданно начал благодарить его за "операцию с Крымом".