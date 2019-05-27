RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 мая

16:05
В Украине запущены процессы, которые делают отсрочку запуска энергорынка невозможной – эксперт
15:50
Создатели "Игры престолов" показали, как прощались с Джоном Сноу: актер не сдержал эмоций
15:39
​Опубликованы фото и видео последствий бунта заключенных в Одессе
15:30
Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
15:29
​Госдолг Украины за месяц вырос на огромную сумму: Минфин раскрыл цифры
15:24
В России произошло ЧП с ракетой "Союз": момент попал на видео
15:20
Профсоюз работников энергетики призвал правительство не откладывать энергореформу
15:10
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: расписание трансляций
15:09
​В Киеве неадекват с пистолетом набросился на детей: видео
15:01
Известного украинского ведущего не пустили в самолет на Киев: назревает судебный скандал
14:52
Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы
14:44
Вердикт КСУ по указу о роспуске Рады должен основываться на законодательстве – "Народный фронт"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России произошло ЧП с ракетой "Союз": момент попал на видео

понедельник, 27 мая 2019, 15:24
переглянути новину українською

Удар молнии поразил российскую ракету-носитель "Союз 2.1б", запущенную в понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что молния ударила в ракету, которая отправила на орбиту спутник "Глонасс-М".

Источники издания заявляют, что удар молнии якобы никак не повлиял на процедуру выведения спутника на орбиту.

Позже информация также получила и официальное подтверждение.

"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - сказал начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как молния пронзает ракету, ударяя в ее нос и выходя из хвоста.

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года произошла авария на российской ракете, которая направлялась на Международную космическую станцию. Экипаж - российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане. В сети опубликовано видео момента ЧП с ракетой.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: