В России произошло ЧП с ракетой "Союз": момент попал на видео

Удар молнии поразил российскую ракету-носитель "Союз 2.1б", запущенную в понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что молния ударила в ракету, которая отправила на орбиту спутник "Глонасс-М".

Источники издания заявляют, что удар молнии якобы никак не повлиял на процедуру выведения спутника на орбиту.

Позже информация также получила и официальное подтверждение.

"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - сказал начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как молния пронзает ракету, ударяя в ее нос и выходя из хвоста.

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года произошла авария на российской ракете, которая направлялась на Международную космическую станцию. Экипаж - российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане. В сети опубликовано видео момента ЧП с ракетой.