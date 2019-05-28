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Появилось новое видео с подростком, напавшим на школу в России

вторник, 28 мая 2019, 16:27
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В сети появилось новое видео с участием Даниила Пулькина, который напал на школу № 4 города Вольска, в Саратовской области и ранил одну из школьниц.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах малолетний преступник признается, что не хотел совершать нападение. На самом деле, по его словам, он не понял, как все произошло и на самом деле он ни такой.

Напомним, ранее стало известно, что школьника задержала полиция. По некоторым данным, подросток страдал от психических заболеваний и наблюдался у психиатра. Некоторое время назад его перевели на домашнее обучение.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео и манифест школьника, напавшего на школу в России.

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