Не может сдерживать слезы: появились видео российского журналиста из зала суда

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного в Москве, уже успели выписать из 71-й московской больницы, где он прошел обследование, и отвезли в Никулинский суд Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видео из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия об аресте журналиста.

Известно, что следователь и прокурор требуют арест на 2 месяца. В свою очередь, адвокат просит домашний арест, аргументируя нарушением процессуальных норм задержания. По его словам, протокол был составлен позже положенного срока. Он уверен, что у полиции была возможность подложить наркотики.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой срок лишения свободы грозит Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.