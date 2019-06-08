RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 июня

23:11
Не дают спокойно пожарить шашлык: пособник боевиков жестко прошелся по наемникам Путина
22:38
Не ест тюремной еды: фото и видео жизни Зайцевой в СИЗО
22:33
Игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией: видео
22:07
Не может сдерживать слезы: появились видео российского журналиста из зала суда
22:01
Определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20
21:32
В Киеве произошло смертельное ЧП на пляже: опубликовано фото
21:16
СМИ опубликовали видео вооруженного конфликта "Нацкорпуса" с полицией
21:07
Палят из танков: стало известно о ранении бойца ВСУ на Донбассе
21:04
"Карпаты" победили в огненном западноукраинском дерби и сохранили место в УПЛ
20:07
Кто пойдет под "флагами" партии Вакарчука: названа первая двадцатка
19:47
Гриценко рассказал о своих планах на участие в парламентских выборах
19:21
Грозы и град: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом погоды, карта
Все новости

Не может сдерживать слезы: появились видео российского журналиста из зала суда

суббота, 08 июня 2019, 22:07
переглянути новину українською

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного в Москве, уже успели выписать из 71-й московской больницы, где он прошел обследование, и отвезли в Никулинский суд Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видео из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия об аресте журналиста.

Известно, что следователь и прокурор требуют арест на 2 месяца. В свою очередь, адвокат просит домашний арест, аргументируя нарушением процессуальных норм задержания. По его словам, протокол был составлен позже положенного срока. Он уверен, что у полиции была возможность подложить наркотики.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой срок лишения свободы грозит Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: