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В Украине задержали казака с путинским наградами за Крым: опубликованы фото
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В Украине задержали казака с путинским наградами за Крым: опубликованы фото

пятница, 21 июня 2019, 13:51
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Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали 55-летнего уроженца Херсонской области, который организовывал незаконные собрания на территории Крыма с февраля по апрель 2014 года в поддержку оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в АР Крым и городе Севастополе.

Установлено, что мужчина по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации" Союз казаков "Крымское Козачье войско" осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний.

Известно также, что мужчина награжден оккупационными властями АР Крым медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". В данный момент кроме гражданства Украины он имеет и гражданство РФ.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Херсонский городской суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля.

Как сообщает "Апостроф", ранее в активисты движения LiberateCrimea расклеили листовки с надписью: "Крым - это Украина" в некоторых городах оккупированного Крыма.

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