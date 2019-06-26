​В России ликвидируют самый старый газопровод

Российский "Газпром" решил ликвидировать две старейшие в России газовые магистрали Саратов - Москва (построена 73 года назад) и Ставрополь - Москва (построена 63 года назад).

Об этом сообщает "Интерфакс".

Компания "Газпром трансгаз Москва" сообщила о выборе разработчиков проектной документации для ликвидации магистрального газопровода Саратов - Москва (319 километровый отрезок с 407 по 747,6 км).

Также московская компания выбирает подрядчика для ликвидации 165-километрового отрезка магистрального газопровода Ставрополь-Москва на второй нитке. Работы планируется завершить до декабря 2020 года. Также запланирована частичная ликвидация (22 м) первой нитки магистрали Ставрополь-Москва (на участке 559,6-725 км).

Обе магистрали являются недействующими.

От стройки газопровода Саратов - Москва было принято вести отсчет истории советской газовой отрасли.

Как сообщал "Апостроф", Польша готова соединить польскую газотранспортную систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах.