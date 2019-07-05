Папа Вова: появилась яркая карикатура на встречу Путина с главой Ватикана

Известный карикатурист Сергей Елкин изобразил визит президента России Владимира Путина в Ватикан и его встречу с Папой Римским Франциском.

Соответствующий рисунок был опубликован на Facebook странице "DW на русском".

На карикатуре изображены обнимающиеся Путин и Франциск.

"Отпускаю тебе грехи", – написано над головами у встречающихся, однако произносит эти слова не Папа Римский, а глава Кремля.

"Путин уже в третий раз приехал к Папе Римскому. Карикатурист Сергей Елкин о чем-то догадывается…", – говорится в подписи к карикатуре.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время встречи в Ватикане президент России Владимир Путин и Папа Римский обменялись приветственными подарками. Подарок Путина был религиозным: икона с изображением апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского.