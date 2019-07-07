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Путин потратит миллионы на "русский мир" среди папуасов

воскресенье, 07 июля 2019, 11:20
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В России потратят несколько миллионов рублей для обучения русскому языку жителей Папуа-Новой Гвинеи.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Адские бабки".

"Минпросвещения потратит 4 млн рублей (1,6 млн. гривен, - прим. ред.) на обучение папуасов из Папуа-Новой Гвинеи русскому языку. Согласно документации, для популяризации русского языка и культуры надо срочно обучить 100 тамошних граждан великому и могучему. То есть на одного папуаса - по 40 тысяч рублей (16 тысяч гривен, - прим. ред.)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, чуть больше этой суммы (4,5 млн. рублей) РФ потратит на организацию выставок, "направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа - Новой Гвинее".

"Тут совсем все просто: надо в трех местных библиотеках или школах выставить на 10 дней что-нибудь скрепоносное. Больше похоже на хорошо оплачиваемый отпуск", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети наглядно показали масштабы хищений в России "космических" денег.

Кроме того, мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью неудачными космическими запусками в 2018 году, убытки от аварийных запусков в России составят менее 30% от этой суммы, или $185 млн.

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