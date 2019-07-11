Было видно за километры: появилось видео момента мощного взрыва под Москвой

В сети появились видеозаписи момента взрыва на ТЭЦ27 (Северная ТЭЦ) в Мытищах, Московская область, Российская Федерация.

Видео было опубликовано на YouTube-каналах ряда московских изданий.

На одной из записей, зафиксированных камерой на балконе московского офиса, заметно как километрах в 20 от камеры резко разрастается пожар, достигая по площади нескольких стандартных дворов жилых зданий города.

На второй записи можно заметить последствия взрыва и пожара на территории ТЭС. Судя по видео, взрывом была уничтожена площадь около 25 квадратных метров на станции.

Как сообщал "Апостроф", утром 11 июня в Московской области РФ загорелась тепловая электростанция "Северная", пламя было замечено на пересечении двух местных шоссе – Волковского и Осташковского.

Позже стало известно, что площадь пожара на теплоэлектростанции рядом с Москвой, выросла в четыре раза: количество пострадавших увеличилось. На момент 14:00, по обновленным данным МЧС, число пострадавших достигло 11 человек.