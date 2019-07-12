​РосСМИ предупредили о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Российская Госдума рассмотрит законопроект "О национальной платежной системе", принятие документа может привести к уходу международных платежных систем из России.
Об этом пишет "Коммерсант".
Положения закона содержат требования к дочерним обществам таких платежных систем в части обеспечения беспрерывности платежей, которые означают фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России.
Такие требования невыполнимы для международных платежных систем.
На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем Центробанка РФ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.
В случае ухода зарубежных ПС из России карты российских банков не будут приниматься за рубежом, а внутри России - карты зарубежных банков.
Центробанк России и российские депутаты настаивают на том, чтобы поправки были рассмотрены уже в эту сессию, срок которой истекает 28 июля.
Госдума включила в календарь работы рассмотрение законопроекта во втором чтении на 23 июля.
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