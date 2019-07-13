Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии

Количество погибших детей во время переворота автомобиля в реке в России выросло до семи. В общей сложности погибли десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отметим, что трагедия в Тыве произошла на реке Шуй в Бай-Тайгинском районе. Автомобиль УАЗ с 12 пассажирами пересекал реку вброд. Машина опрокинулась.

На данный момент одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски.

Как сообщал "Апостроф", в селе Карпатское Львовской области во время трофи-экспедиции "Карпатский Кордон 2018" автомобиль Land Rover Defender сорвался с горы.

Также на Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших: грузовик с людьми сорвался с горы в реку: погибли пять человек.