Опять не тот: в сети цинично высказались о смерти "второго пилота" Путина

В России при жесткой посадке вертолета в Московской области погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который обучал президента РФ Владимира Путина для показательного "полета со стерхами".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Вертолет совершил жесткую посадку в поле возле деревни Барское-Мелечкино около 16:00 14 июля. Судно вылетело с аэродрома Шевлино и должно было вернуться туда же. Погибли пилот и пассажир вертолета.

Погибший Игорь Никитин стал знаменитостью после тренировок с Владимиром Путиным. Тот заинтересовался идеей полета на дельталете со стерхами (белыми журавлями) в 2011 году, когда был премьер-министром.

По данным газеты "Коммерсант", Никитин не только тренировал Путина, но и был старшим пилотом как минимум в одном тренировочном полете. Он продолжался 15 минут.

В сети гибель пилота, помогавшего Путину в его пиар-акции, восприняли неоднозначно.

«Сколько мы с вами летаем? Год? - Полтора года уже»: При жесткой посадке вертолета в Подмосковье погиб президент федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, летавший с Путиным вместе со стерхами pic.twitter.com/wvs339sNga — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 июля 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 14 июля, в аэропорту Саратова (Российская Федерация) произошло серьезное ЧП с самолетом - он выкатился за пределы посадочной полосы.