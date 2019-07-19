ФСБ приготовила "сюрприз" для авиакомпаний в России

В России по инициативе ФСБ могут ужесточить порядок допуска авиакомпаний к международным полетам.

Об этом пишут "Ведомости".

Теперь российские авиакомпании будут обязаны не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация, входит в структуру Министерства транспорта РФ) определенные стандартные данные.

Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ".

Что подразумевается под угрозой безопасности, в документе не уточняется.

Перевозчик обязан будет передавать такие сведения: количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и других государств.

За нарушение правила авиакомпаниям грозит приостановка разрешения на международные полеты сроком на месяц, за три и более нарушения - отзыв разрешения сроком на год.

Предложение на рассмотрение российского правительства внес Минтранс РФ, однако, по словам источников издания на рынке, за предложением стоит ФСБ, которое добивается таких изменений уже несколько лет..

Проект постановления правительства об ужесточении условий для авиаперевозчиков проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф", Украина не может разорвать грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.