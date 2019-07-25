​"Второй Чернобыль": России пророчат масштабную экологическую катастрофу

В России может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, из-за отказа собственников химического предприятия от проведения рекультивации территории.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Речь идет о расположенном в Иркутской области РФ предприятии "Усольехимпром", которое производит хлор и другие химвещества.

По словам главы Росприроднадзора, собственники выкачали из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

"В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там - никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - сказала глава надзорного ведомства Светлана Радионова.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в сети появились кадры масштабных лесных пожаров в российской Сибири.