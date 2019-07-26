Мы один народ: "оборотень" из АТО разозлил сеть появлением на Кремль ТВ

Бывший боец ВСУ, который перешел на сторону России, Александр Мединский выступил в пропагандистской передаче "60 минут" и заявил, что русские и украинцы – "один народ".

Соответствующий видеофрагмент публикует блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Друзья, россияне, русские! Вы наши братья, мы один народ. Украина вам не враг, и мы с вами не воюем!", – заявил Мединский.

"Опять всплыл оборотень Мединский, сейчас уже на блоке у Скабеевой (ведущей программы "60 минут", известной российской пропагандистки, – "Апостроф") и продолжает работать на вражескую пропаганду. К сожалению, в каждом коллективе есть такие упыри которых сразу не удается идентифицировать", – прокомментировал выступление бывшего военнослужащего Штефан.

По имеющимся данным, Мединский действительно служил в 8 полке Сил специальных операций, который принимал участие в АТО. При этом заявления перебежчика о том, что он командовал группой разведки в секторе В, не соответствуют действительности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе застрелился боевик незаконного вооруженного формирования ЛНР Павел Усков, который ранее был украинским полицейским.