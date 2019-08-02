Сети взорвало видео с пьяным полицейским в Москве: история получила неожиданное продолжение

В Москве (РФ) был задержан актер театра "Современник" Дмитрий Смолев, который сыграл в любительском ролике пьяного сотрудника полиции у стен Кремля.

Об этом сообщил у себя в Facebook журналист и блогер из Москвы Слава Шадронов.

Он отметил, что о задержании публично объявил известный российский актер Михаил Ефремов.

"Перед спектаклем "Дюма" в "Современнике" вышел на авансцену Михаил Ефремов и сообщил, что Дмитрия Смолева, играющего Д'артаньяна "загребли мусора", - рассказал он.

Также он рассказал о причинах и обстоятельствах задержания Смолева сотрудниками российской полиции.

"Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли", - добавил журналист.

Актера признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве. Об этом уведомила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский музыкант Андрей Макаревич записал, исполнил и опубликовал песню о разгоне несанкционированного митинга против отказа в регистрации кандидатов на выборах в Москве.