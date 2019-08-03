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​Мальчики в трусиках: соцсети повеселили фото военного праздника в России

суббота, 03 августа 2019, 10:57
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В сети появились забавные фото веселого празднования дня ВДВ в России.

Соответствующие снимки публикует "Роисся24" в Facebook.

На снимках видно, как российские десантники по традиции купаются в фонтанах. Некоторые из них окунаются прямо в одежде, а кое-кто в нижнем белье.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Тот великий, единственный в году день, когда можно помыться и простирнуть...", "Скрепы провентилировать", "Если бы не фонтаны,они бы не знали,что такое вода", "простирнуть пригоревшие труселя", "Гордость наша и защита, мальчики в трусиках!", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети указали на разницу между украинскими и российскими десантниками, которые празднуют день основания этого рода войск.

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