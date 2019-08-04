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Мечтают вернуться на танках: появился рассказ об экс-беркутовцах, разгоняющих митинги в Москве

воскресенье, 04 августа 2019, 14:46
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Экс-беркутовец, принимавший участие в задержаниях активистов во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, удивил диалогом о возвращении в Украину.

Его пересказал на своей странице в Facebook Евгений Карамьян.

"Меня госпереворотом лишили Родины. Я очень люблю Украину. Я обязательно вернусь. Если надо на танках. И те кто в 2014 все это устроил будут наказаны. Мы будем карать и очищать страну от бандеровцев и прочих шестерок *индосов..." – цитирует экс-беркутовца он.

Отметим, что только за субботу, 3 августа, на акции в Москве были задержаны 828 человек. При этом, по данным МВД, на акции задержали 600 человек. Всего же в ней, по данным ведомства, приняли участие 1500 человек. Хотя в действительности на акцию вышло гораздо больше людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее на разгоне митинга в Москве заметили экс-командира "Беркута".

Также в сети появилось видео, как экс-командир "Беркута" разгонял митинг в Москве.

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