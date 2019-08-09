В России слили в сеть личные данные участников протестов в Москве

В России во всеобщем доступе оказались фото личных данных участников массовых протестов в Москве, 10 августа.

Об этом сообщает Медуза.

Данные почти 3200 человек появились в анонимном телеграм-канале "Товарищ майор". В базе указаны имена нескольких журналистов, а также личные данные задержанных участников акции 27 июля, в частности, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца.

Таблица также содержит данные на независимых кандидатов в Мосгордуму, которые призывали устраивать акции в их поддержку: Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Елена Русакова.

Отмечается, что файл, исходя из его свойств, был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле "компания" указано "ГУ МВД России по г. Москве".

Как сообщал "Апостроф", ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след"