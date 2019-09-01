В России автомобиль на скорости влетел в людей на тротуаре: видео момента жуткого ДТП

В воскресенье, 1 сентября, в столице России, Москве, автомобиль Volkswagen врезался в толпу людей на остановке.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице "Baza".

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Трагедия произошла на на улице Нижнегородской. Также сообщается, что за рулем находился несовершеннолетний (17 лет) уроженец Дагестана, у которого даже не было водительских прав. Автомобиль он взял по системе каршеринга.

17-летний уроженец Дагестана устроил гонки на каршеринге в Москве, не справился с управлением и вылетел на остановку. Один человек при этом погиб, двое были тяжело ранены.



У водителя даже не было прав. pic.twitter.com/S6WfruOndJ — baza (@bazabazon) September 1, 2019

Как отмечают очевидцы, водитель набрал большую скорость и не справился с управлением.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в городе Стрый Львовской области водитель автомобиля Volkswagen сбил на тротуаре на улице Галицкой 40-летнего мужчину с двумя детьми. 4-месячный мальчик умер в реанимации.