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В России автомобиль на скорости влетел в людей на тротуаре: видео момента жуткого ДТП

воскресенье, 01 сентября 2019, 22:51
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В воскресенье, 1 сентября, в столице России, Москве, автомобиль Volkswagen врезался в толпу людей на остановке.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице "Baza".

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Трагедия произошла на на улице Нижнегородской. Также сообщается, что за рулем находился несовершеннолетний (17 лет) уроженец Дагестана, у которого даже не было водительских прав. Автомобиль он взял по системе каршеринга.

Как отмечают очевидцы, водитель набрал большую скорость и не справился с управлением.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в городе Стрый Львовской области водитель автомобиля Volkswagen сбил на тротуаре на улице Галицкой 40-летнего мужчину с двумя детьми. 4-месячный мальчик умер в реанимации.

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