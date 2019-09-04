Путин похвастался премьеру Индии "мощной" российской разработкой: в сети волна смеха, видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался премьеру Индии Нарендре Моди "мощной" российской разработкой - игрушечным ледоколом.

Соответствующее видео вызвало в сети волну смеха.

"Новое прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопленного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий", - отметил Vitauskas на своей странице в Twitter.

Новое прорыв! Путин показал премьеру Индии... игрушечный ледокол. Не спрашивайте, зачем ледокол Индии. Вспомните, что у смехдержавы даже нет технологий построить новый плавдок вместо утопеннного, который Швеция построила для СССР еще в 1979 г. Вот поэтому и ледокол не настоящий pic.twitter.com/wv21RkiCF5 — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) September 4, 2019

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете была опубликована новость о том, что Россия запускает в производство "царь-двигатели", это моментально вызвало волну юмора в социальных сетях.

Между тем, Министерство обороны РФ выразило неудовлетворенность ракетой "Ангара", которую разрабатывает Роскосмос. При этом указанную ракету назвали "основным носителем для формирования спутниковой группировки" РФ.