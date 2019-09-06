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Появились яркие карикатуры на нападение на топ-чиновницу Путина

пятница, 06 сентября 2019, 21:12
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Художники отозвались на новость о нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову интересными карикатурами.

В частности, художник Алеша Ступин на своей странице в Twitter разместил рисунок, на котором российская топ-чиновница замахивается стулом на свою собственную тень.

Другой известный карикатурист, Сергей Елкин, также опубликовал рисунок, на котором Памфилова опознает нападавшего, выбирая из трех кандидатов. В комментариях, в свою очередь, опознали в подозреваемых Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Алексея Навального.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 6 сентября в Московской области неизвестный ворвался в дом к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой и ударил ее электрошоком. Пользователи сетей поставили под сомнение указанную новость и привязали "нападение" к реакции властей на протесты за прозрачные выборы в Москве. По мнению россиян, атака могла быть сфабрикована ФСБ, чтобы отвлечь внимание от фальсификаций на выборах.

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