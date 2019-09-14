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Сноуден тайно женился в России: фото его возлюбленной

суббота, 14 сентября 2019, 09:37
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Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден женился в России.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что избранницей Сноудена стала его девушка Линдси Миллс. Ранее об этом браке ничего не было известно.

На ком женился Эдвард Сноуден
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На ком женился Эдвард Сноуден
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На ком женился Эдвард Сноуден
1 / 1
На ком женился Эдвард Сноуден
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По его словам, в Москве ему удается вести более-менее обычную повседневную жизнь, не скрывая лицо на улицах. Но ему не хватает сети американского фастфуда Taco Bell.

Напомним, Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Тогда он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство.

Как сообщал "Апостроф", бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден раскритиковал Россию за подавление свободы и заявил, что планирует покинуть давшую ему убежище РФ.

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