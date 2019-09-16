Кардинально меняет баланс сил в бою: в США рассказали о "новой" российской разработке

Российская подводная торпеда "Шквал" кардинально меняет баланс сил в бою, благодаря уникальным скоростным показателям, но имеет ряд недостатков.

Об этом говорится в материале американского издания National Interest.

Так, впервые о "Шквале" стало известно только в середине 1990-х годов, хотя торпеду изобрели еще в советское время. Сейчас специалисты работают над ее совершенствованием.

Отмечается, что торпеда очень шумная и потенциально выдает локацию запустившего ее судна. При этом ядерная боеголовка, которая гарантированно уничтожает цель и которой оснащено оружие, может перекрыть недостатки торпеды.

"Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою", - сказано в материале.

Разработчики значительно снизили сопротивление торпеды в водной среде благодаря режиму суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом, "Шквал" движется в кавитационной полости, или паровом пузыре.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия опозорилась с созданием "новейшей" ракеты.