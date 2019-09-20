Названы главные жертвы спецоперации США с похищенным у Путина шпионом

Стало известно, кто стали главными жертвами в истории с американским шпионом Олегом Смоленковым в России.

Об этом пишет cyprus-daily.news.

"Дело Смоленкова стало по-настоящему сокрушительным ударом как минимум по Ушакову (Юрию, российскому дипломату, - прим. ред.), Нарышкину (Сергею, директору Службы внешней разведки РФ, - прим. ред.), Лаврову (Сергею, министру МИД РФ, - прим. ред.) и Бортникову (Александру, директору федеральной службы безопасности РФ, - прим. ред.), контора которого и проморгала агента ЦРУ почти возле самого Путина. Кресла, под ними зашатались, и именно поэтому американского шпиона представляют крайне незначительным персонажем, но делают это настолько суетливо и хаотично, что ситуация превращается в фарс", - сообщает издание.

Кроме того, занимая должность главного советника в аппарате помощника президента Ушакова он имел доступ к очень чувствительной информации, так как его шеф, по словам программного директора Валдайского клуба Дмитрия Суслова, "фактически является центром, который интегрирует разные импульсы — со стороны МИДа и спецслужб, и принимает участие в принятии решений".

Много ценной информации было передано Смоленковым по военным вопросам. Являясь референтом департамента военно-промышленной комиссии правительства Российской Федерации, которая реализует государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, он об этих вопросах просто был обязан знать практически все.

Как сообщал "Апостроф", ранее в истории про американского шпиона в Кремле появился украинский след.

Также нашлись темные пятна в биографии американского шпиона в Кремле.