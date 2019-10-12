В России возле украинской границы военный грузовик попал в смертельное ДТП: фото и видео

В четверг, 10 октября, на трассе "Дон" в России военный КамАЗ врезался в другой грузовик: один человек погиб.

Об этом сообщает информационный портал "Красный бумер".

Трагедия произошла на 962 километре трассы. Военный грузовик догнал фуру и врезался в нее. От удара КамАЗ загорелся, в кабине, находилось три человека. Водитель отделался легким испугом, еще один пассажир поломал ногу и был доставлен в больницу города Зверево. Третий человек, женщина, погибла.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

Как отмечается, военнослужащий — водитель транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем двигающемся в попутном направлении. Пассажир военного автомобиля из числа гражданского персонала воинской части погиб на месте.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 октября в Харькове произошло ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок.