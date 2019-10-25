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Пытал женщин и угрожал: в сеть попало скандальное видео с племянником Кадырова

пятница, 25 октября 2019, 16:03
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В Чечне на государственном канале показали сюжет о причинах увольнения бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал "Грозный TV".

В сюжете говорится, что бывший мэр пытал женщин электрошоком, а также шантажировал частных лиц, заставляя их признаваться в совершении различных правонарушений.

Также телеканалу дал комментарий пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Он заявил, что поведение Ислама Кадырова можно объяснить травмой, которую тот получил при автомобильной аварии.

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Почему бывший мэр Грозного Ислам Кадыров был снят с должности Главой Чеченской Республики? ⠀ О методах работы бывшего градоначальника стало известно из видеоматериалов, обнаруженных нашей телерадиокомпанией. Успешная деятельность мэра порой достигалась неприемлемыми способами. ⠀ В специальном репортаже мы продемонстрируем ранее не опубликованные съемки допросов мошенников, цинично обманувших жителей Грозного на миллионные суммы. ⠀ #Чечня #ЧГТРК #Грозный #спецреп #эксклюзив

Публикация от Телерадиокомпания «Грозный» (@groznytv)

Следует отметить, что ранее бывший мэр Грозного занимал должность вице-премьера Чечни, а его отставка была обусловлена "переходом на работу в правоохранительные органы". Он также фигурировал в деле о покушении на главу республики Рамзана Кадырова, из-за чего, по предположениям журналистов, был отстранен от работы в правительстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские журналисты сообщили, что в Чеченской Республике несколько месяцев продолжаются репрессии против местных высокопоставленных чиновников и силовиков, в том числе приближенных к лидеру Чечни, Рамзану Кадырову.

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