У племянника Путина нашли огромное состояние: всплыли интересные детали

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента России Владимира Путина, может обладать состоянием в более чем 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Про Шеломова известно, что по образованию он – инженер-оптик, однако по специальности никогда не работал. Племянник Путина трудился на стройках и фотографом в фотоателье, пока в 2002 году не устроился в петербургский офис "Совкомфлота" "специалистом по разным вопросам".

Как сообщает издание, в 2004 году Шеломов занялся бизнесом и выкупил у "Газпрома" 13,5 процента акций страховщика "Согаз". Исходя из стоимости сделки, компания Шеломова должна была заплатить за акции около 14 миллионов долларов.

В 2007 году Шеломов стал совладельцем банка "Россия", принадлежащего старому другу Путина – Юрию Ковальчуку. Другой пакет акций "России" Шеломову принадлежит через компанию "Платинум". "Платинум" через структуру собственности был связан с компаниями, под контролем которых находится водочный бренд "Путинка", одна из них связана с другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным и СМП-Банком, владельцами которого являются еще два члена ближнего путинского круга – Аркадий и Борис Ротенберги.

По подсчетам журналистов, на данный момент племяннику Путина принадлежат 8 процентов акций банка "Россия", компания "Согаз-недвижимость" и половина фирмы "Игора Драйв", которая построила гоночный комплекс в Приозерском районе Ленинградской области. Плюс он владеет акциями крупнейшего страховщика "Согаз". Таким образом, в рейтинге богатейших бизнесменов России племянник Путина мог бы занять 81-е место.

Однако, несмотря на это, сам Шеломов, похоже, живет очень скромно. Два раза в неделю он приезжает в охраняемый ФСО поселок, где родилась мать Путина, и ухаживает там за яблонями. Во дворе стоят баня и построенный миллиардером нужник. В остальное время он живет в Петербурге. Его квартира – в поселке таунхаусов на окраине города, в 2017 году телеканал "Дождь" оценивал стоимость недвижимости в 18 миллионов рублей, примерно в трехдневный доход бизнесмена. Означает ли это, что предприниматель - лишь номинальный владелец своего состояния, журналисты не уточняют.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", старшая дочь президента России Владимира Путина, Мария Воронцова, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.