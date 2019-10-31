Детство в "аду": появилась страшная статистика насилия в российских школах

В России провели социологический опрос детей и подростков, согласно которому каждый второй ученик сталкивался с насилием в школе.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в сентябре 2019 года, передает "РБК".

Согласно опросу 52% подростков сталкивались с агрессией в школе. Ученики больше всего жалуются на психологическую (32%) и физическую (26,6%) агрессию сверстников. Пятая часть опрошенных (22%) заявила про агрессию со стороны учеников в отношении учителей.

19,7% рассказали про случаи агрессии со стороны учителей. Чаще всего, по мнению опрошенных, травля сверстников происходит из-за внешнего вида — одежды или прически — и национальности (43,8 и 33,6% соответственно). При этом 65% опрошенных отметили дружелюбную атмосферу в собственной школе.

Большинство опрошенных в случае столкновения с агрессией рассказали бы об этом: родителям (63,8%), друзьям (29,2%), учителю (19,2%), предпочли бы никому не рассказывать (15,2%), обратились бы в полицию (0,5%).

Опрос проводился в 52 российских регионах. Участие в нем приняли 1057 человек в возрасте от 10 до 18 лет.

Напомним, в середине октября в российском Ижевске группа подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая это на видео. На записи школьники оскорбляют и бьют лежащую на земле девочку по голове, прыгают на нее сверху.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом между пятиклассниками произошел конфликт, закончившийся травмами и заявлениями в полицию.