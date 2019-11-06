Задействовали "мультик": Россия опозорилась из-за поста о страшных последствиях войны

Российская делегация в ООН опубликовала пост относительно экологического загрязнения в результате боевых действий, сопроводив его скриншотом из компьютерной игры "Fallout 3".

Публикация появилась на странице Twitter российского представительства в ООН.

В тексте речь шла о проблемах с экологией на Ближнем Востоке, а также во Вьетнаме и Украине.

"Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина - все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий", - отмечается на российской странице в ООН.

В то же время прикреплен скриншот заставки виртуальной игры, где изображены последствия предполагаемой ядерной войны между США и Китаем в середине 21 века. На картинке - окрестности Вашингтона, по сюжету игры разрушенного ядерными ударами китайцев.

Пользователи под публикацией опубликовали ряд тематических шуток по мотивам знаменитой игры.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в видеоролике о новой ракете "Сармат", который во время послания Федеральному собранию показал Владимир Путин, использовали кадры из фильма Первого канала 2007 года